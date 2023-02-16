В Маріуполі окупанти почали «мобілізувати» безпритульних — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на вечір 16 лютого ворог не припиняє наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби росіяни випустили по Україні 36 ракет, 16 з них — збито. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ на Харківщині. Крім того, противник завдав з території російської федерації удару з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли населені пункти Дворічна і Гряниківка Харківської області, Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогню зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках обстрілів зазнали населені пункти Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерії постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.

Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань на Херсонщині чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до росії.

В Маріуполі російські загарбники проводять заходи з «мобілізації» окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один — по позиції ЗРК. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкти загарбників.

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