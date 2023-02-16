Графіки відключення світла в Україні 17 лютого: де та коли не буде електрики

Чергова російська атака ракетами та дронами в ніч на 16 лютого не призвела до необхідності обмежувати споживання електроенергії на більшості території Україні. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній з минулих вихідних.

Певні обмеження існують в Одесі — через пошкоджену інфраструктуру. Також погодинні відключення можливі на Київщині.

В інших регіонах застосування стабілізайціних вимкнень електропостачання у п’ятницю, 17 лютого, можливе за умови збільшення споживання. Або — у разі чергової масованої атаки рашистів по енергетичних об’єктах.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 17 лютого

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 17 лютого

Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 17 лютого

У разі запровадження відключень ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 17 лютого

На Житомирщині графіки відключень при їхньому застосуванні поділені на три сектори. При отриманні команди від «Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути, яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 17 лютого

Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 17 лютого

Споживачі регіону поділені на 3 черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 17 лютого

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.