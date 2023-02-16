В Україні націоналізували майно російського олігарха Олега Дерипаски

Вищий антикорупційний суд націоналізував майно підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Загалом було націоналізовано 350 об’єктів власності: корпоративні права заводів та кар’єрів, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, сотні одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки, а також грошові активи.

Серед них — Миколаївський глиноземний завод, а також надровидобувні компанії «Глухівський кар’єр кварцитів», «Хустський кар’єр» та «Жежелівський кар’єр».

В Офісі генпрокурора заявили, що загальна вартість націоналізованих активів перевищує 2 млрд грн. Водночас в СБУ стверджують, що вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

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