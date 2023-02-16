Резніков на Kyiv Jewish Forum закликав інвестувати в українське виробництво зброї

Україна довела, що виробляє надзвичайно ефективну зброю та засоби захисту, але оборонна індустрія зазнала суттєвих руйнувань. Це потребує уваги й допомоги партнерів, заявив під час Kyiv Jewish Forum міністр оборони України Олексій Резніков.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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На переконання міністра, у майбутньому Україна максимально спиратиметься на власний військово-промисловий комплекс.

«Ми виробляємо надзвичайно ефективну зброю. ПТРК Стугна, ракети Нептун — це вже світові бренди. Ми маємо ще низку таких, проте я поки що не можу казати про них публічно», — повідомив Резніков.

Водночас, наголосив він, оборонна індустрія України зазнала суттєвих руйнувань. Як приклад міністр навів виробництво танків, яке було прив’язано до підприємств на сході — у Харкові та Маріуполі.

«Тому зараз ми не в змозі забезпечити свою армію танками. І просимо про міжнародну підтримку», — визнав він.

Резніков повідомив, що Україна налагодила виробництво бронежилетів, відтак тепер може забезпечувати ними свою армію самостійно.

«На рівні уряду ми затвердили ракетну програму та програму розвитку ППО/ПРО. Я не можу казати про деталі, але йдеться про розвиток українського ВПК у контексті нових викликів. Що більш самодостатньою буде Україна, то більш надійною опорою вона буде в безпековій конструкції всієї Європи», — наголосив глава Міноборони.

Він закликав іноземних партнерів не просто надавати допомогу, а інвестувати в українське виробництво.

За його словами, заяви партнерів свідчать, що вони готові підтримувати Україну на довгій дистанції. При цьому важливо, щоб рішення про допомогу ухвалювалися швидко, а зброя і боєприпаси надавалися у достатній кількості.

«Наша спільна мета — швидше перемогти. Для цього нам потрібна зброя, боєприпаси, ремонт, виробництво, тренування військ. Швидко і більше. Ми обов’язково переможемо», — резюмував Резніков.

Kyiv Jewish Forum щороку збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів. Уперше форум пройшов у 2019 році в Києві, зібравши 500 учасників зі всього світу. З 2020 року захід перейшов в онлайн-режим, а його аудиторія станом на 2021 рік досягла майже 1 млн осіб.

Ініціатором Kyiv Jewish Forum є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.

Головним майданчиком форуму у цьому році став Вашингтон. KJF-2023 організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. NV є медіапартнером заходу.