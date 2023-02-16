17 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 17 лютого

Сьогодні — День незалежності Косово.

Ця країна оголосила незалежність від Сербії після референдуму у 2008 році, що робить її одною з наймолодших суверенних країн у світі. Косово визнали понад 100 країн-членів ООН. Не визнали незалежність Косова, звісно, у Сербії та росії.

Втім після суперечок суд ООН у 2010 році постановив, що Косово не порушило міжнародне право і законно оголосило про свою незалежність.

В Лівії святкують День революції — на річницю початку лівійської революції 2011 року.

У Польщі сьогодні — День кота.

А в Італії — День чорного кота. Він покликаний побороти забобони, пов’язані із чорними кішками. В цей день італійці згадують середньовічну інквізицію, яка вважала чорних котів поплічниками диявола і наказувала знищувати їх. Тепер італійці загладжують провину перед тваринами.

Яке релігійне свято 17 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Ісидора Пелусіотського — християнського ченця, священика, учня Івана Златоуста.

Ісидор народився близько 370 року в Александрії (Єгипет). Навчався у Івана Златоуста, жив у пустелі неподалік міста Пелусій. Згодом заснував монастир і став там ігуменом, а потім його висвятили на священика. Помер Ісидор Пилусійський 450 року.

Також в цей день церква вшановує пам’ять святого Миколи Студита — візантійського ченця, ігумена Студійського монастиря.

Народився Микола Студит у 793 році на Кипрі. У 10 років його віддали на виховання до Студійського монастиря. Там після закінчення училища Микола був пострижений у ченці.

У період іконоборства виступав захисником іконопочитання, за що його арештовували та сікли різками.

Був ігуменом Студійського монастиря, помер у 868 році у Константинополі.

Наші предки прізвисько Миколи «Студит» або «Студійський» вважали походженням від слово «стужа», тому називали його Микола Студений.

День ангела 17 лютого

Іменини в цей день святкують Микита, Кирило, Георгій, Йосип, Єгор, Іван, Юрій, Ганна.

Які історичні події стались 17 лютого

1600 — філософа Джордано Бруно за рішенням суду спалили на площі в Римі.

1720 — Іспанія та країни Четверного союзу (Франція, Велика Британія, Республіки Сполучених провінцій, Австрія) підписали Гаазьку угоду, яка поклала край Війні Четверного союзу.

1815 — закінчилася англо-американська війна.

1863 — у Женеві засновано Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом став Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

1933 — вийшов перший номер щотижневого американського журналу Newsweek.

1947 — радіостанція «Голос Америки» провела першу трансляцію російською мовою на Радянський Союз.

1999 — Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка.

2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії.

2011 — початок революції в Лівії.

2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Хто народився 17 лютого

1444 — Рудольф Агрікола, нідерландський філософ і музикант.

1723 — Тобіас Маєр, німецький астроном і картограф.

1892 — Йосип Сліпий, патріарх Української греко-католицької церкви.

1918 — Володимир Щербицький, перший секретар ЦК Компартії України (1972—1989).

1943 — Раїса Недашківська, українська акторка.

1954 — Рене Руссо, американська кіноактриса.

1958 — Сергій Балтача, футболіст київського «Динамо» та збірної СРСР.

1963 — Майкл Джордан, американський баскетболіст, двократний олімпійський чемпіон (1984, 1992), 6-разовий чемпіон НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

1981 — Періс Гілтон, американська акторка й модель.

1988 — Василь Ломаченко, український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012), дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон світу серед професіоналів в трьох вагових категоріях.

1991 — Ед Ширан, британський співак.

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