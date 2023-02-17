Як у Telegram: Цукерберг анонсував появу каналів в Instagram та Facebook

У соціальній мережі Instagram мають з’явитися канали на зразок тих, які існують у месенджері Telegram.

Про це повідомив Марк Цукерберг, пише Engadget.

Користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення для підписників, а також фото, аудіо та інший контент. Підписники не зможуть публікувати повідомлення на каналах, але зможуть реагувати на повідомлення і голосувати в опитуваннях.

Марк Цукерберг поділився у своєму «Мета-каналі», що він використовуватиме його, щоб ділитися новинами та оновленнями щодо всіх продуктів і технологій, які створюються в Meta.

Наразі ця функція тестується обраною групою блогерів, які запустять свої канали до кінця тижня.

Спочатку нововведення будуть доступні тільки в Instagram, але найближчими місяцями канали почнуть тестувати у Messenger і Facebook.

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