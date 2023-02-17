У Латвії вирішили передавати до ЗСУ вилучені авто п’яних водіїв

16 лютого Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України. Відповідних до українському уряду дозволили передавати авто, які вилучили у пʼяних водіїв.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

«Наразі ми можемо продавати конфісковані у пʼяних водіїв машини, здати на переробку або розібрати на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України», — заявив голова Комісії з оборони Раймонд Бергманіс, який відповідав за просування законопроєкту в Сеймі.

Рішення про передачу цих машин у кожному конкретному випадку прийматиме Кабінетом міністрів. Процес передачі планують організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.

Як повідомлялося раніше, коаліція досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у пʼяних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії, заявив премʼєр-міністр Кришʼяніс Каріньш.

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