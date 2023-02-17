Повітряні сили назвали найефективніший спосіб протидії ракетам Х-22

Для протидії крилатим ракетам Х-22 потрібна боротьба з самими літаками, з яких їх запускають. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ракети Х-22 — це ракети повітряного базування, яка запускається з дальних бомбардувальників Ту-22 м3. Треба їм протидіяти або на їхніх аеродромах, або літакам у повітрі. Дальність цієї ракети — 600 кілометрів, треба ті типи озброєння, які зможуть діставати їх і на аеродромах, і в повітрі», — зазначив він.

Ігнат озповів, що наразі Збройні сили не мають систем ППО, які здатні збивати ці ракети. Навіть надання сучасних комплексів SAMPT-T не зможе повністю вирішити цю проблему, оскільки для ефективної роботи їх потрібна велика кількість.

Нагадаємо, під час обстрілу у ніч на 16 лютого росіяни випустили по Україні 32 крилаті ракети: 12 ракет Х-101/Х-555, 8 «Калібрів» та 12 ракет Х-22. Сили ППО збили 16 «Калібрів» та Х-101/Х-555.

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