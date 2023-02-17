У росії стався вибух на заводі з виготовлення детонаторів

У росії стався вибуху на Чапаївському механічному заводу у Самарській області, який займається виготовленням детонаторів.

Про це повідомляє російське держагенство ТАСС.

«В одному з цехів Чапаївського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не виникло. Загинула одна людина, троє отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Завод спеціалізується на виготовленні капсулів-детонаторів, піротехнічних реле, детонуючих шнурів, кумулятивних зарядів, герметичних вибухових патронів тощо.

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