У росії стався вибух на заводі з виготовлення детонаторів

У росії стався вибуху на Чапаївському механічному заводу у Самарській області, який займається виготовленням детонаторів.
Про це повідомляє російське держагенство ТАСС.
«В одному з цехів Чапаївського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не виникло. Загинула одна людина, троє отримали поранення», — йдеться у повідомленні.
Завод спеціалізується на виготовленні капсулів-детонаторів, піротехнічних реле, детонуючих шнурів, кумулятивних зарядів, герметичних вибухових патронів тощо.
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