Унікальну вишиту книгу Кобзаря евакуювали з Оріхова до Запоріжжя

До Запоріжжя з Оріхова привезли найдовшу вишиту ілюстровану книгу-складанку «Кобзарю-200». ЇЇ знайшли серед уламків і скла в зруйнованому місцевому центрі культури та дозвілля. Тимчасово книга зберігатиметься у фонді Запорізького обласного краєзнавчого музею.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Книга-складанка присвячена 200-літтю від Дня народження Т. Г. Шевченка. ЇЇ вишили у 2014 році 24 майстрині з різних громад Оріхівщини. У 2016 році книга отримала нагороду «Національного реєстру рекордів України» як найдовше ілюстроване видання. ЇЇ довжина – 14 метрів 30 сантиметрів.

“Хтось із майстринь вишивав віршовані рядки Шевченка, хтось сюжети до творів Т.Г. Шевченка. Душа боліла за цю книгу, за цей витвір мистецтва”, – розповіла провідна зберігачка фондів Оріхівського краєзнавчого музею Світлана Коваленко.

Ідея створити вишиту книгу належить Лідії Мельник, співробітниці Оріхівського будинку культури. Вона розповідає, що кожна сторінка – окремо вишита картина за мотивами творів Тараса Шевченка.

“Ми тоді назвали цю книгу «Віршами твоїми натхненно творимо». Ви бачите тут і воли, і сільське життя, і сільська хатина під кучерявими квітучими деревами, і берег річки”, — зазначила Лідія Мельник.

«Після перемоги та відновлення центру культури та дозвілля книга повернення додому в Оріхів», – повідомив директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко.