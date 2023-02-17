Українську монету визнали найкращою в світі

Автором монети є відомий український художник Олег Шупляк.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

Читай також: РФ готують нову масовану ракетну атаку на 23 – 24 лютого — Данілов

Щороку спеціалізоване видання World Coin News проводить конкурс на визначення «монети року». На конкурс подають свої вироби банкові двори з усього світу. Міжнародне журі визначає найкращі монети у 10 номінаціях.

Цьогоріч Канада, Україна та Австрія вирізнялися з-поміж інших учасників.

«Інтерес до української монетної справи був високим у номінаційному комітеті COTY цього року на конкурсі, оскільки Банкнотно-монетний двір Національного банку України отримав сім номінацій у шести з 10 категорій.

Журі також дуже зацікавилося цими виборами, проголосувавши за перемогу в номінаціях «Найкраща сучасна монета» та «Найхудожніша монета», — зазначив Томас Майкл, координатор COTY, учасник World Coin New та аналітик ринку NumisMaster.

На аверсі зображені лелеки, що летять над полем традиційних українських узорів. У верхній частині малюнка розташований герб України. На реверсі зображено вишиту стрічку, що нагадує ланцюг ДНК, що символізує код нації.

Ця монета номіналом у 5 гривень присвячена 30-й річниці Незалежності України, переконливо виграла головну нагороду COTY — набрала 30 відсотків голосів, більш ніж удвічі обігнавши свого найближчого конкурента. Автором ескізу цієї монети став відомий український художник Олег Шупляк.

Також Україна привернула увагу до категорії «Найкраща сучасна подія» своєю монетою до 25-ї річниці Конституції України.