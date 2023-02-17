У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук

У Бахмуті Донецької області, навколо якого точаться бої, ще залишаються 6 тисяч мирних жителів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Depo.ua

Читай також: На кожні майже 100 метрів просування Росія втрачає 2000 військових – The Times

В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах.

“Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними”, — сказала Верещук.

Вона звернулася до цивільних, які досі у Бахмуті, та попросила негайно евакуюватися.

“Коли ви залишаєтесь у місті, то, по-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами. По-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери). По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки, позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку”, — пояснила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.