У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук

У Бахмуті Донецької області, навколо якого точаться бої, ще залишаються 6 тисяч мирних жителів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Depo.ua
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В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах.
“Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними”, — сказала Верещук.
Вона звернулася до цивільних, які досі у Бахмуті, та попросила негайно евакуюватися.
“Коли ви залишаєтесь у місті, то, по-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами. По-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери). По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки, позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку”, — пояснила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
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