Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові

Компанія, яка орендує 16 гектарів у межах охоронної зони Національного музею народної архітектури та побуту «Пирогів» у Києві, планує збудувати великий житловий комплекс.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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15 лютого Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу забудовника щодо оренди ділянки, зазначає юрист Дмитро Перов.
Компанія-забудовник — агрокомбінат «Хотівський», який не займається вирощуванням сільгоспкультур щонайменше 15 років.
Його пов’язують із бізнесменами Василем Хмельницьким та Андрієм Івановим, що переїхали в Україну з Санкт-Петербурга в 1990-х. Партнери створили девелоперську компанію UDP, яка реалізувала житлові комплекси й торговельні центри в Києві, зокрема ЖК Новопечерські Липки, ТРЦ Ocean Plaza та інші.
У 2003 році Київрада оформила на агрокомбінат право оренди кількох ділянок загальною площею понад тисячу гектарів у Голосіївському районі, переважно на території Феофанії та Пирогова, зонах охоронюваного ландшафту. Згодом міська рада розірвала низку договорів із компанією, однак в оренді все ще лишаються десятки гектарів.
Торік одну з орендованих ділянок площею 24,5 гектара, як повідомляла столична прокуратура, вдалося повернути в комунальну власність. «На цей час рішення за позовом прокуратури реально виконано — право оренди товариства на вказані землі припинено та відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», — йшлося у прессрелізі.
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