Обмін полонених: Україна передала росіянам священника-колаборанта з УПЦ МП

16 лютого під час обміну полоненими Україна передала росії засудженого священника-колаборанта з УПЦ МП.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори», — розповів він.

УП з посиланням на джерело у правоохоронних органах пише, що мова йде про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ МП у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

За даними СБУ, під час тимчасової окупації району священник закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Зокрема, він агітував парафіян взяти участь «проголосувати» на псевдореферендумі за «приєднання» регіону до росії та пропонував людям «обрати» нового «голову» селища, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

16 лютого стало відомо, що суд визнав священника винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, це вже не перший випадок передачі росіянам засудженого священика УПЦ МП для звільнення українських полонених. Так, 14 грудня американського активіста Суеді Мурекезі обміняли на настоятеля собору УПЦ МП у Лисичанську Андрія Павленка, якого засудили за роботу на окупантів до 12 років в’язниці.

Відзначимо, що 16 лютого з російського полону звільнили 100 військових та одного цивільного — заступника мера Енергодара Івана Самойдюка, якого окупанти викрали ще 19 березня.

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