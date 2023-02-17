На вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності — міністр

17 лютого та у вихідні енергосистема працюватиме з резервом потужності. Про це повідомив міністр енергетики Германа Галущенка.

За його словами, сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності.

Водночас в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже менш тривалі, ніж раніше.

На Харківщині за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

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