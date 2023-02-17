У Білорусі знову продовжили спільні з росіянами військові навчання

Спільні військові навчання Білорусі та рф продовжені щонайменше до 27 лютого.

Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Судячи з графіку проведення навчань, 18-19 лютого будуть вихідними днями на деяких полігонах. Але ті, де сконцентровані війська рф, продовжать працювати без перерв.

Розклад роботи полігонів виглядає так:

227 загальновійськовий полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 25.02;

полігон «Гожський» 6 ОМБр (Гродненський район) до 24.02;

полігон «Брестський» 38 ОДШБр (Брестський район) до 25.02;

полігон «Осиповицький» 51 АБр (Осиповицький район) до 26.02;

212-й авіаційни полігон «Неман» (Новогрудський район) до 24.02;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лісновський» (Барановицький район) до 27.02;

174 навчальний полігон ВВС и військ ППО «Доманово» (Івацевицький район) до 26.02;

полігон «Лепельський» 19 ОМБр (Лепельський район) до 26.02.

Моніторингова група зазначає, що навчання безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. З того часу їх продовжують вже 43 тижні. Білоруські війська тренуються, але досі не готові проводити наступальні дії.

Нагадаємо, 16 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив главу США Джо Байдена до Мінська, щоб «припинити війну».

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