Українців попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах 17-19 лютого

Український гідрометеорологічний центр повідомляє про сніголавинну небезпеку в Карпатах 17-19 лютого.

Значна сніголавинна небезпека (третій рівень) очікується 18-19 лютого на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження природних середніх та великих лавин. Українців закликають утриматись від походів на високогір’я.

Помірна сніголавинна небезпека (другий рівень) очікується 17 лютого на високогір’ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей, а також 17-19 лютого у горах Львівської та Чернівецької областей.

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