У Bloomberg оцінили майбутні втрати російської економіки через війну

До 2026 року російська економіка втратить $190 млрд ВВП, що дорівнює річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Дія санкцій має тривалий ефект. І санкційний процес ще не завершився. Буде все більше й більше нових», — заявив агентству Олег В’югін, колишній високопосадовець російського Центробанку та Мінфіну.

На думку аналітиків, падіння в економіці посилилося в минулому кварталі та може погіршитись. За оцінкою Bloomberg Economics, до 2026 року розмір ВВП росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути в разі уникнення війни.

Бойові дії в Україні також погіршують демографічні прогнози в рф. Протягом наступного десятиліття працездатне населення росії може скоротитись на 6,5%. А витрати на оборону і соціальні програми вже збільшили видатки федерального уряду на 25% в минулому році.

За оцінками Bloomberg Economics, економіка росії уникне краху, але залишиться під тиском. Вона все глибше скочується в режим виживання.

Тим часом потреби на відновлення України вже зараз можуть перевищити $600-750 млрд.

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