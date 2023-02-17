У березні 2023 року уряд підвищить пенсії для українців — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що у 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені.

Вже цього березня відбудеться індексація пенсій на 20%. Під неї підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою», — заявив Шмигаль.

За словами прем’єра, збільшення виплат торкнеться більш ніж 10 млн українців.

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