Апеляційний суд арештував ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського

Апеляційний суд арештував Василя Лозинського, колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваного в одержанні $400 тис. хабаря.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Спеціальна антикорупційна прокуратура стверджувала, що Лозинський координував укладання договорів і проведення сумнівних закупівель, проводив відповідні наради. А $400 тис. за закупівлю пересуваних котелень могли бути першим або проміжним траншем хабаря. Він отримав кошти за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Василя Лозинського взяли під варту в залі суду із заставою у 50 млн грн. Запобіжний захід діятиме до 22 березня 2023 року. Рішення ухвалили судді апеляції Олег Павлишин, Андрій Никифоров та Валерія Чорна.

Інших трьох підозрюваних також взяли під варту. Роману Кітнеру призначили заставу у 805,2 тис. грн, Михайлу Лукашику — 26,8 млн грн; Сергію Кривому — 100 млн грн.

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