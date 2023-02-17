Охоронця британського посольства в Берліні ув’язнили на 13 років за роботу на рф

Охоронця британського посольства у Німеччині на ім’я Девід Сміт ув’язнили на 13 років за те, що він шпигувавна користь росії.

58-річний чоловік копіював та передавав ворогу секретні документи, які знайшов у посольстві, у тому числі, лист колишньому прем’єру Борису Джонсону, пише The Guardian.

Також він надав росіянам інформацію про співробітників, причетних до роботи в обороні, враховуючи їхні адреси, номери телефонів та фотографії близьких родичів.

Вдома у Сміта знайшли великий прапор рф та іграшку-ротвейлера в російській військовій фуражці. У його шафі виявили карикатуру із зображенням володимира путіна, який тримає за шию ексканцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Сміт визнав себе винним по усіх статтях. Суддя заявив, що колишній охоронець «наразив працівників посольства на максимальний ризик»

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