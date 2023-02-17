Дмитро Брижинський очолив військову адміністрацію Чернігова. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави.

«Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області», — йдеться в документі.

Хто такий Дмитро Брижинський

Новий очільник Чернігівської МВА народився у місті Сновськ та має звання полковника Збройних Сил України. З березня 2019 року до 2022 року був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Також раніше Брижинський був начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського. Під його командуванням бригада воювала на Авдіївському напрямку, а також на Луганщині — у районі Новотошківського, Бахмутської траси та Кримського.

У вересні минулого року його призначили начальником відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.

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