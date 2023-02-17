У Сумській ОВА спростовують фейк про 10 тис. окупантів на кордоні з областю

У Сумській військовій адміністрації заявили, що інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з областю не відповідає дійсності.

«Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано», — наголосили в ОВА.

Адміністрація звернулась до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних. В ОВА вважають, що це інформаційна операція ворога. Більше про це читайте в нашому матеріалі «Що таке ІПСО та як росія використовує їх у війні проти України».

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