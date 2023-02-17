1 млн українців може залишитися без питної води через осушування Каховського водосховища

Через дії росіян на Каховському водосховищі 1 млн українців може залишитися без питної води.

Про це під час брифінгу заявив Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Ситуація, яка сьогодні відбувається на Каховському водосховищі: колосальний спад рівня води вже призводить до негативних наслідків, і ми розуміємо ризики в подальшому», — зазначив очільник відомства.

Нормальний рівень Каховського водосховища становить 16 м, але вже зараз він опустився до 13,83 м. Це може призвести до того, що понад 1 млн українців залишиться без питної води.

«Зниження рівня нижче 12 метрів призведе до екологічної катастрофи, оскільки велику кількість біорізноманіття ми можемо просто втратити. Такі дії росії фактично є ще однією спробою ядерного тероризму, тому що загрозою може стати охоложення реакції Запорізької АЕС», — підсумував Стрілець.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.