Росіяни обстріляли Херсонську громаду 10 разів за добу. Загинула людина (фото)

Станом на вечір 17 лютого російська армія 10 разів обстріляла Херсонську громаду.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

Під ворожий вогонь потрапили мікрорайони Острів та Житлоселище, а також село Садове. Один мешканець Садового загинув.

Пошкоджено будівлю Херсонського факультету Одеського університету МВС, будівлю візового центру. Руйнувань зазнали приватні будинки.

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