Графіки відключення світла в Україні 18 лютого: де та коли не буде електрики

Перед вихідними в Україні не було дефіциту потужностей в енергосистемі.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що завдяки зменшенню попиту утворився резерв потужності. Це дозволяє на більшості території України не проводити віялові відключення електроенергії.

У зв’язку з відновлювальними ремонтами можливі стабілізаційні відключення в Одеській, Київській і Харківській областях.

А в столиці у п’ятницю навіть відновили роботу усі тролейбусні та трамвайні маршрути.

Втім, ситуація може змінитися у разі аварій чи ворожих обстрілів інфраструктури.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 18 лютого

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 18 лютого

Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 18 лютого

У разі запровадження відключень ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 18 лютого

На Житомирщині графіки відключень при їхньому застосуванні поділені на три сектори. Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути, яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 18 лютого

Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 18 лютого

Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 18 лютого

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 18 лютого

У столиці можливі відключення світла за графіком у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. З 9:00 до 22:00 обмеження можуть застосувати в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 18 лютого

Відключення за графіками через ремонтні ротоби можливі у частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 18 лютого

У випадку зміни ситуації з графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 18 лютого

Побутові споживачі в регіоні поділені на три групи, для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 18 лютого

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 18 лютого

В Одеській області діють стабілізаційні графіки відключень світла. Споживачі поділені на 6 груп. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 18 лютого

Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 18 лютого

У разі застосування відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 18 лютого

У випадку відключень електроенергії ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 18 лютого

Графіки погодинних відключень електроенергії з 13 по 19 лютого на Тернопільщині можна переглянути тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 18 лютого

Оновлений графік складається з 12 черг і діятиме з 13 до 19 лютого 2023 року. Ознайомитись з ним можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 18 лютого

Погодинні відключення не плануються, але у разі їх застосування ознайомитись з графіком можна тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 18 лютого

У разі дефіциту електроенергії в області можуть запровадити стабілізаційні відключення. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 18 лютого

У Чернівецькій області не планують обмежувати електропостачання.

Коли не буде світла у Чернігівській області 18 лютого

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

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