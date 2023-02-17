Королевській повідомили про підозру: вона не задекларувала майно в росії

НАБУ та САП заочно оголосили підозру народній депутатці Наталі Королевській від забороненої ОПЗЖ. Вона не задекларувала своє майна на понад 4 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Офіційно прізвища депутатки не називають, але за даними ЗМІ йдеться саме про Королевську, яка зараз проживає в Дубаї.

Слідство встановили, вона не вказала в декларації за 2020 рік дві земельні ділянки на Київщині в Обухівському районі сукупною площею понад 0,8 га.

Також нардепка «забула» вказати наявність майна на території росії: житловий будинок площею 120,1 квадратних метрів та земельну ділянку площею 1,13 га.

Загальна вартість всього майна сягає понад 4,3 млн грн.

Нагадаємо, 15 лютого у Раду надійшли заяви про складання мандатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода.

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