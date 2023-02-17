18 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 лютого

Гамбія відзначає День незалежності — від Великої Британії, здобуту у 1965 році.

В Непалі сьогодні — День національної демократії на честь повалення династії Рана у 1951 році.

На японських островах Амамі відзначають День діалекту .

В іракському Курдистані — День курдського студентського союзу.

А в Ісландії — День дружини.

Яке релігійне свято 18 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Агати (Агафії).

Агата була італійкою, народилась близько 231 року на Сицилії, в шляхетній християнській родині, була дуже вродливою.

Вирішивши присвятити себе Богові, Агата дала обітницю невинності. Серед тих, кому відмовила красуня був і сенатор Квінціан, який був язичником. Агату піддали катуванням і відрізали їй груди. Померла Агата мученицькою смертю у в’язниці.

Свята Агата вважається захисницею від вулканів, пожеж, блискавок, раку грудей. Вона опікується зґвалтованими і є патроном Сицилії, Катанії, Палермо, Мальти, Сан-Маріно, а також українського Волочиська.

День ангела 18 лютого

Іменини в цей день святкують Феодосій, Агата, Василина, Макар, Антон, Євген.

Які історичні події стались 18 лютого

1921 — повстання у Вірменії повалило радянську владу і встановило тимчасовий уряд.

1930 — американський учений Клайд Томбо відкрив дев’яту планету Сонячної системи — Плутон.

1932 — в ході інтервенції в Маньчжурію Японська імперія проголосила створення держави-сателіта Маньчжоу-го.

1954 — американський письменник Рональд Габбард заснував в Лос-Анджелесі Церкву саєнтології.

1965 — Гамбія здобула незалежність від Великої Британії.

1979 — в пустелі Сахара випав сніг.

2003 — в Кореї, у місті Тегу, внаслідок пожежі в метро загинуло 198 людей.

2004 — під Нішапуром (Іран) вибухнув залізничний потяг з небезпечними вантажами — загинуло близько 300 людей, 500 отримали поранення.

2010 — WikiLeaks опублікувала перші із сотень тисяч секретних документів.

2014 — різке загострення протистояння на Майдані Незалежності в Києві, що призвело до загибелі близько 80 людей протягом трьох днів.

Хто народився 18 лютого

1516 — Марія І Тюдор, англійська королева.

1745 — Алессандро Вольта, італійський фізик і фізіолог.

1898 — Енцо Феррарі, італійський автомобілебудівник, засновник компанії Ferrari.

1919 — Джек Пеланс, американський кіноактор.

1931 — Тоні Моррісон, американська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури 1993 року.

1932 — Мілош Форман, чеський і американський кінорежисер.

1933 — Боббі Робсон, англійський футболіст і тренер.

1933 — Йоко Оно, японська художниця і музикант, дружина Джона Леннона.

1934 — Пако Рабанн, іспанський дизайнер.

1950 — Сибілл Шеперд, американська акторка.

1950 — Джон Г’юз, американський кінорежисер.

1954 — Джон Траволта, американський актор.

1964 — Метт Діллон, американський актор.

1965 — Dr. Dre, американський репер.

1967 — Роберто Баджо, італійський футболіст, володар «Золотого м’яча» 1993 року.

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