Найважчим на Луганщині залишається напрямок на Кремінну — Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні станом на 18 лютого.

За словами посадовця, найважчим напрямком на Луганщині останнім часом залишається Кремінський. Суттєвих просувань ворога там немає, але збільшилась кількість атак і обстрілів.

Для того, аби ускладнити використання квадрокоптерів та безпілотників для ЗСУ, у цьому районі росіяни встановили потужний комплекс радіоелектронної боротьби.

Багато фронтових населених пунктів буди знищені. Новоселівське, Макіївка та Куземівка розбиті росіянами вщент. У прифронтових селах та селищах людей виселяють з будинків та розміщують там ворожих військових.

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