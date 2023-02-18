Україна продала на зовнішні ринки понад 30 млн т зерна

Від початку 2022/23 МР (1 липня 2022 р.) станом на 17 люте Україна експортувала 30 млн т зернових і зернобобових культур.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики України.
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Зокрема, в лютому за кордон було вивезено 3 млн т продукції. Водночас експорт на звітну дату все ще нижчий за показник минулого року, який становив 41,9 млн т. Лідирувати у експорті продовжує кукурудза.
У розрізі культур з початку сезону було експортовано:
- пшениці — 10,7 млн т (у 2021/22 МР — 17,7 млн т);
- ячменю — 1,9 млн т (5,5 млн т);
- кукурудзи — 17,2 млн т (18,2 млн т);
- жита — 15,2 тис. т (159,2 тис. т).
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