ЄС допоможе висадити в Україні 4 мільярди дерев до 2030 року

За спільною ініціативою Єврокомісії та Президента України планується висадка 4 мільярдів дерев до 2030 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Наші спільні цілі полягають у насадженні більшої кількості дерев. В Україні вже існує програма з висадки 1 млрд дерев. Ми хочемо об’єднати наші зусилля і насадити разом 4 млрд дерев. Зрозуміло, що багато зелених насаджень буде знищено через продовження війни, але ми будемо докладати всіх зусиль, щоб до 2030 року посадити 4 млрд дерев, або навіть більше. Усе заради того, щоб наступні покоління могли жити в зеленій країні», – сказав Комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

Таке об’єднання ініціатив прискорить процес озеленення України, започаткований ще у червні 2021 року, завдяки якому вже висаджено понад 40 тис. га листяних та хвойних дерев.