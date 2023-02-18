Джо Байден звернеться до путіна під час промови у Варшаві 21 лютого

Президент США Джо Байден звернеться до володимира путіна у промові під час свого візиту в Польщу.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними France-Presse, американський лідер виступить в той же день, коли путін даватиме промову у Москві — 21 лютого. Також Байден зустрінеться із польським президентом Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев’ятки — групи членів НАТО у східній Європі.

Промова президента США буде про те, як «Сполучені Штати об’єднали світ, аби підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію». Також він заявить, що Америка підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно. Окрім цього, Байден звернеться особисто до путіна та російського народу.

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