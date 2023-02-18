Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT став доступний в Україні

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT тепер доступний в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами очільника відомства, команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням. Нарешті Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.

«Дякую компанії OpenAI за правильне та цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій», — зазначив Федоров.

Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.

Що таке ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) — це продукт компанії OpenAI, яка досліджує штучний інтелект. За запитом користувача бот може створити текст, статтю, курсову, придумати рецепт, скласти план тренувань та навіть написати еротичного листа. ChatGPT здатний створювати нескладні програмні коди або виправляти помилки у вже написаних кодах, розв’язувати математичні задачі тощо.

На сайті OpenAI чат-ботом можна скористатись безкоштовно в режимі запитання/відповідь.

Компанія Google нещодавно оголосила, що працює над створенням бота на основі штучного інтелекту під назвою Bard, який стане конкурентом ChatGPT.

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