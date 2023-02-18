У Хмельницькому внаслідок ранкової ракетної атаки поранені дві людини

Внаслідок ракетного удару по Хмельницькому 18 лютого в місті пошкоджені багатоповерхівки та навчальні заклади.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Олександр Симчишин.

«У нас є пошкодження трьох навчальних закладів та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніки, зокрема один приватний транспортний засіб», — сказав міський голова.

Поранення отримали двоє цивільних, але зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, вранці 18 лютого росія випустила по Україні чотири ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

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