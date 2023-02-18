Жителька Донеччини наводила ракети по українських школах та підстанціях

СБУ затримала жительку Донеччини, яка коригувала російські обстріли цивільної інфраструктури регіону. Раніше Служба безпеки також викрила чотирьох її спільників, яких вже ув’язнили на вісім років.

Жінка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині. Також вона передавала ворогу координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергогенеруючих підприємств.

Ці дані окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів. Слідчі Служби безпеки повідомили зрадниці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Її триматимуть під вартою.

Також співробітники Служби безпеки затримали трьох поплічників росіян, які збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Донеччині.

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