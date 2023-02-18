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Eurofighter Typhoon: Воллес дав «чесну» відповідь, коли Україна може отримати винищувачі

18.02.2023

Україна зможе отримати сучасні західні винищувачі, зокрема Eurofighter Typhoon, лише після закінчення війни. Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив в інтерв’ю Spiegel.

За його словами, швидких поставок винищувачів не буде.

«Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни», — наголосив Воллес.

Він завив, що такий консенсус серед західних партнерів. При цьому він допустив прийняття у майбутньому «непередбачуваних рішень» та додав, що підготовка пілотів займає багато часу і її краще почати вже зараз.

«Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення», — пояснив Воллес.

Цю ж думку міністр повторив в інтерв’ю ВВС.

«Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов’язково передамо винищувачі», — сказав Воллес, посилаючись на практичні питання.

Він додав, що Британія має думати і про довгострокову підтримку, однак зараз головне питання полягає у тому, «як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії».

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