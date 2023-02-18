Російські ракети знову пролетіли небезпечно близько біля Південноукраїнської АЕС

18 лютого дві російські ракети пролетіли біля Південноукраїнської АЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Прольоти зафіксовано о 8:25 та 8:27. Ракети рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області, де знаходиться АЕС, й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту.

«Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками — ядерною катастрофою — знову була високою. Це черговий акт ядерного тероризму рф, що загрожує безпеці всього світу!», — наголосили в Енергоатомі.

Відзначимо, що раніше російські ракети вже неодноразово пролітали над Південноукраїнською АЕС.

Нагадаємо, зранку росія завдала ракетного удару по Хмельницькому. Дві ракети збили сили ППО, одна влучила по військовій частині, а інша поцілила поблизу зупинки. Постраждали двоє цивільних.

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