Україна в 2023 році збереже високу інтенсивність контактів в Африці та відкриє посольства – Кулеба

Ренесанс українсько-африканських відносин відбувся у 2022 році і цього року Україна збереже високу інтенсивність контактів в Африці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

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“Цього року ми відкриватимемо посольства в Африці, не зменшуватимемо обертів щодо інтенсивності контактів. Бачимо результат роботи – змінюється позиція цих країн під час голосування на Генеральній асамблеї”, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в Мюнхені в п’ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Кулеба нагадав, що минулого року здійснив турне Африкою, президент України Володимир Зеленський поговорив із безпрецедентною кількістю лідерів африканських країн, відбувся перший візит африканського лідера в Україну – президента Гвінеї-Бісау, було запущено кілька важливих проєктів, зокрема Grain from Ukraine, який далі розвиватиметься.

“У ширшому сенсі: підтримка України у війні проти Росії відкрила нечуване вікно можливостей для країн Африки, тому що та боротьба за думку “Глобального Півдня”, яка розгорнулася минулого року, повернула країни Африки, перш за все, у пріоритети великої зовнішньої політики багатьох держав світу, саме політики – не гуманітарно-технічної допомоги”, – сказав міністр.

За його словами, на додаток до боротьби за економічні інтереси розгортається справді велика битва за політичні інтереси.

“Як на біржі зростає ціна акцій, так у міжнародній політиці суттєво зросла ціна голосування в Генеральній асамблеї ООН за ту чи іншу резолюцію. Чим більше нагрітий ринок, тим більша ціна. Так само нагріта зовнішньо-політична арена, і зростає ціна кожного голосу”, – зазначив Кулеба.

Як приклад “тектонічних зрушень” він назвав той факт, що кілька країн Африки нещодавно відмовилися прийняти під тим чи іншим приводом голову МЗС Росії.