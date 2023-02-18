З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові

Литовський Національний центр крові (НЦК) відправив в Україну перший спеціальний мікроавтобус із 6 240 одиницями пакетів для збору крові.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Уточнюється, що це була перша така партія медичних пакетів для крові, наступні партії будуть доставлені в Україну навесні. Підраховано, що 6,24 тис. пакетів можуть вмістити майже 3 тис. літрів крові. Ця партія НЦК буде доставлена до Координаційного центру трансплантології України, який відповідає за збирання та розподіл крові. Кров, пожертвувана донорами з цього центру, перелита у подаровані Литвою пакети для крові, вирушить у зону бойових дій.

За словами директора НКЦ Даумантаса Гутаускаса, загальна потреба у пакетах для крові в Україні нині становить приблизно 1 млн на рік. Найбільше не вистачає не крові, а саме пакетів, призначених для її зберігання та перевезення. Планується, що друга партія пакетів для крові в Україну має вирушити у березні-квітні. Передбачається, що буде відправлено близько 30 тис. одиниць медичних пакетів для крові.

НЦК повідомляє, що першу партію було придбано за 50 тис. євро. Цю суму виділив НЦК, наступні партії формуватимуться за рахунок коштів, пожертвуваних мешканцями Литви.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого в Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів L-70 для боротьби проти дронів-камікадзе, передана Литвою.