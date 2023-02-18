В ГУР оцінили імовірність нового вторгнення з території Білорусі

У найближчі тижні у росіян відсутні можливості для повторного вторгнення до Україні з території Білорусі.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі британському телеканалу ITV news.

За його словами, воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за Кремля повністю залучити білорусів до війни проти України.

«Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне», — сказав він.

Черняк додав, що, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

«Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території білорусі у росіян не існує», — заявив представник ГУР.

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