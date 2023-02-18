Канада виділила понад $16 мільйонів на ряд проєктів в Україні

Канада виділяє більше 21 млн канадських дол. (понад 16 млн дол США) на втілення кількох проєктів із розмінування, покращення роботи правоохоронних органів та підтримку громадянського суспільства в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Канада робить внески на понад 21 млн дол. у проєкти, спрямовані на підвищення безпеки України, забезпечення підзвітності та проведення стабілізаційних заходів на тлі російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що канадську фінансову допомогу загалом отримають шість різноманітних проєктів. Найбільшу частину коштів (7,5 млн дол.) буде передано компанії Tetra Tech, яка навчає та забезпечує обладнанням українських саперів, а також підвищує поінформованість населення про мінну небезпеку.

Ще близько 5 млн дол. отримає Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту. Ці кошти будуть використані на підтримку жертв сексуального насильства та допомогу правоохоронним органам у документуванні цих злочинів.

Організація Alinea International, залучена до реформування Національної поліції у воєнному контексті, отримає 4,8 млн дол., а Німецькому фонду Маршалла США передадуть 3 млн дол.. на допомогу українським медіа та громадянському суспільству на звільнених територіях.

Решту коштів розподілять між програмою підтримки України ОБСЄ та організацією Жіночі ініціативи за гендерну справедливість.