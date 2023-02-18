Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля

Україна у співпраці з Францією розвиватиме сферу захисту довкілля, зокрема Чорнобильську зону.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Зазначається, що 16 лютого відбулася зустріч міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном. Під час зустрічі вони обговорили розвиток потенціалу Чорнобильської зони та питання засудження на міжнародній арені екоциду, який рф чинить в Україні.

Зокрема, у результаті зустрічі було домовлено про продовження співпраці у сфері розвитку Чорнобильської зони та перетворенні її на сучасний науковий хаб. Крім того, йшлося і про розвиток співпраці в інших довкіллєвих сферах.

“Франція – лідер у питаннях ядерної безпеки на рівні технологій та досліджень. Вона відіграла вагому роль у забезпеченні ядерної безпеки у Зоні відчуження та будівництві НБК. Власне, французькі компанії допомагали його будувати”, – підкреслив Стрілець.

Як повідомлялося, 6 лютого з офіційним візитом Чорнобильську АЕС відвідав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. У рамках візиту посол відвідав нове сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС та захисну споруду під адміністративним корпусом станції — місце, де перебували полонені нацгвардійці під час окупації Чорнобильської АЕС військами росії.