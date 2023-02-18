ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст

Стартує ініціатива Євросоюзу «Фенікс», за якою до грудня 2023 року на зелену розбудову України буде виділено 7 млн євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«ЄС виділить 7 млн євро на зелену розбудову українських міст. Те, як буде виглядати Україна, залежить від проєктування. Тому це буде співпраця між європейськими та українськими архітекторами, які проєктуватимуть зелені будинки, енергоефективні сучасні школи, дитячі садки», – зазначив комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

Водночас він зауважив, що кошти виділять вже у квітні поточного року з двох джерел: у межах програми місії Horizon Europe Cities та програми LIFE. До грудня цей процес має бути фіналізованим.

Як підкреслив Стрілець, на Україну очікує складний та тривалий шлях післявоєнного відновлення на засадах Європейського зеленого курсу.

«Фінансова підтримка в рамках ініціативи «Фенікс» є дуже важливою для відбудови «зелених розумних» міст в Україні. Така ініціатива – це можливість не просто зрозуміти, що потрібно для відновлення України, а й уніфікувати підходи. Найперше з точки зору мінімізації впливу на довкілля під час відбудови наших міст», – сказав він.

Програма «Фенікс» спрямована на допомогу в плануванні під час реконструкції, підтримку у розробці кліматично нейтральних стратегій, обмін знаннями в управлінні зеленим розумним містом і практикою у сфері сталого розвитку та кліматичної нейтральності.

Також у межах брифінгу сторони анонсували початок двосторонніх консультацій між Європейською Комісією та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України щодо пришвидшення адаптації українського законодавства про довкілля до європейського. Зазначається, що вперше в практиці України буде започатковано такий багатовимірний діалог Україна-ЄС на технічному та експертному рівнях – і саме у сфері довкілля.

«Для нас дуже цінно, що міністерство матимемо можливість співпрацювати з відповідним директоратом Єврокомісії. На першому короткостроковому етапі маємо спільно верифікувати певну дорожню карту щодо необхідних дій по продовженню євроінтеграційного курсу у сфері захисту довкілля. У 2022 році в Україні було ухвалено 7 важливих євроінтеграційних довкіллєвих законопроєктів. Однак варто говорити не лише про прийняття законів, а й про впровадження їх норм на практиці. І міністерство має чітке розуміння як і куди рухатися. Важливо, що цим шляхом ми будемо йти не самі, а з європейськими експертами та фахівцями», – підкреслив Стрілець.