Прикарпаття отримало від Чехії 36 генераторів

Прикарпаття отримало від чеських міжнародних партнерів з Плзенського краю 36 генераторів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«До нашої області доправили 36 генераторів максимальною потужністю 10 кВт. Цю надзвичайно необхідну допомогу надали наші чеські партнери з Плзенського краю», – повідомила Світлана Онищук.
За її словами, це не перша допомога чеських партнерів Івано-Франківщині. Делегація з Плзенського краю вже тричі відвідувала область і під час кожного візиту чеські партнери привозили гуманітарну допомогу.
Отримані генератори обласна влада передасть закладам цивільної інфраструктури, охорони здоров’я та соціальної сфери Прикарпаття.
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