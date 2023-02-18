Україна зараз забезпечує безпеку Молдови — Санду

Президент Молдови Мая Санду заявила, що безпеку її країни зараз забезпечує Україна. Про це пише Інтерфакс-Україна

«Доки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки», — сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки.

Санду нагадала, що нещодавно чотири російські ракети пролетіли над територією Молдови, в росії погрожували, що «Молдова наступна». Також восени рф вела проти Молдови енергетичну війну, підвищивши ціни, а потім припинивши постачання газу.

«Зараз стало відомо про новий план — організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори… багато кібератак і фейкових попереджень про закладені бомби — все це дестабілізує суспільство, враховуючи складну економічну ситуацію через війну Росії в Україні, створює небезпеку хвилювань і заворушень, які росія могла б використовувати», — сказала вона.

За її словами, країна потребує підтримки НАТО в таких питаннях, як моніторинг повітряного простору, ППО і повітряна оборона, а в гібридній війні — підтримки в стратегічній розвідці, кіберзасобів.

Санду також закликала до спільної відсічі російській пропаганді, з якою Молдові важко впоратися самотужки. Вона зазначила, що потрібні спільні підходи в боротьбі з агітацією за війну, роботі з соцмережами, що поширюють дезінформацію і пропаганду.

Водночас вона стверджує, що зараз дискусія про членство Молдови в НАТО не має перспективи через тривалий вплив російської пропаганди, який знищив суспільну підтримку цього кроку.

«Коли ми бачимо, що Росія робить, стає ясно, що нейтральність нас не захищає. Однак наразі немає суспільної підтримки зміни цього… Зважаючи на це, така можливість не є питанням для дискусії у Молдов», — заявила Санду.

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