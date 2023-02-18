Артилеристи ЗСУ вперше знищили російський «Град» нової модифікації (фото)

Українські артилеристи вперше знищили сучасну російську модифікацію РСЗВ «Град» 2Б26 на шасі КамАЗ-5350.

Зображення згорілої пускової установки опублікував народний депутат Юрій Мисягін.

За його словами, РСЗВ знищили у Запорізькій області бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола за допомогою високоточного 155-мм боєприпасу «Excalibur».

OSINT-аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це перше підтверджене знищення цієї модифікації «Граду» в Україні.

«Град» 2Б26 поступив на озброєння армії рф у 2012 році. Головна відмінність пускової установки у порівнянні з «класичною» версією РСЗВ полягає у перенесенні пакету напрямних для запуску реактивних снарядів із шасі Урал-375Д на шасі КамАЗ-5350.

Окупаційні сили росії використовують такі реактивні системи залпового вогню на Донбасі проти України ще з 2015 року.

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