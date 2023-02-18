На заході росії зосереджено 450 літаків та 300 гелікоптерів — ГУР

На заході росії зосереджено сотні літаків і гелікоптерів, проте масована авіаційна атака малоімовірна.

Про це представник ГУР МО Андрій Юсов розповів KyivPost.

«Ми маємо інформацію про наявність приблизно 450 літаків тактичної авіації (не стратегічних бомбардувальників) і близько 300 гелікоптерів, половина з них – ударні», — сказав він.

Військова авіація розміщена в основному базах не менше ніж за 200 кілометрів від кордону, щоби бути недосяжною для українських ударів, зокрема можливого використання РСЗВ HIMARS.

Юсов сказав, що останні оцінки не вказують на те, що росія планує використати всі ці літаки одночасно для масованої повітряної атаки. Водночас вони можуть бути застосовані для підтримки наступу Кремля на сході України.

«Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі. Напад [з повітря] на Київ малоймовірний», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ попередили, що росія скупчує літаки на західних кордонах або поблизу них, готуючись до посилення застосування авіації у війні проти України.

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