Кілер, янгол, танцюрист диско. Добірка фільмів з Джоном Траволтою

18-го лютого американський актор Джон Траволта святкує 69-й день народження.

Дворазовий номінант на премію «Оскар» та лауреат премії «Золотий Глобус» також відзначився декількома сатиричними преміями за найгірші досягнення в кіно «Золота малина». Не дивлячись на певні сумнівні ролі, актор все ж залишається одним з культових облич Голлівуду.

Chas News пропонує добірку фільмів за участі Джона Траволти.

«Лихоманка суботнього вечора» (Saturday Night Fever)

Дата виходу: 14 грудня 1977 року

Жанр: драма

Режисер: Джон Бедем

У головних ролях: Джон Траволта, Баррі Міллер, Карен Лінн Горні

Історія юнака Тоні, що поринає у світ танців, аби сховатися від життєвих проблем.

Культова американська музична драма, що розгортається в епоху диско. Стрічка зосереджується на персонажі Тоні Манеро, що знайшов свою втіху в танцях. Переживаючи сімейні проблеми, хлопець паралельно досягає успіху на танцполі та здобуває неабияку популярність в місцевих клубах. Фільм є відображенням цілої епохи 70-х, з її танцювальними хітами та строкатами нарядами.

«Лихоманка» повноцінно запустила кар’єру Траволти, а також прославила музичний гурт Bee Gees, що написали саундтрек до стрічки.

«Кримінальне чтиво» (Pulp Fiction)

Дата виходу: 10 вересня 1994 року

Жанр: комедія, кримінальний

Режисер: Квентін Тарантіно

У головних ролях: Семюел Л. Джексон, Ума Турман, Брюс Вілліс

Декілька паралельних сюжетних ліній, що розповідають про перипетії кримінального світу.

Один з найвідоміших фільмів Квентіна Тарантіно. Стрічка, що принесла режисеру беззаперечне світове визнання, «Пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі та «Оскар» за найкращий сценарій.

«Чтиво» зібрало в собі десяток легенд Голлівуду в найнеочікуваніших амплуа. В тому числі і Траволту. Образи та сцени представлені в фільмі просочились в поп-культуру та стали зразком для наслідування у багатьох режисерів.

«Без обличчя» (Face/Off)

Дата виходу: 27 липня 1997 року

Жанр: кримінальний, бойовик

Режисер: Джон Ву

У головних ролях: Ніколас Кейдж, Джон Траволта

Агент ФБР вимушений змінити свою зовнішність та вдавати з себе найнебезпечнішого злодія в США. Герой має втертись в довіру до терористів і запобігти страшній катастрофі.

Головні ролі у стрічці виконали Ніколас Кейдж та Джон Траволта. Для обох цей фільм став одним з найяскравіших в їх фільмографії. Крім того, популярність стрічка здобула завдяки божевільному концепту. Пластична операція, завдяки якій головні герої міняються обличчями — достатньо сміливий крок для звичайного на перший погляд кримінального бойовика.

«Бріолін» (Grease)

Дата виходу: 7 липня 1978 року

Жанр: мюзикл

Режисер: Рендел Клайзер

У головних ролях: Джон Траволта, Ів Арден, Олівія Ньютон-Джон

В центрі сюжету — історія кохання юнака Денні та привабливої дівчини Сенді. Вони провели романтичне літо і були впевнені, що більше ніколи не побачать один одного. Але згодом виявляється, що герої відвідують одну й ту саму школу. Несподівана зустріч пробуджує їхні почуття, проте на заваді їхньому щастю можуть стати шкільне оточення та соціальні ролі, яких притримується місцева молодь.

Американський мюзикл, що вважається справжньою класикою серед поціновувачів жанру. Стрічці вдалося закріпити популярність актора Джона Траволти, з його образом «звабливого та мрійливого танцюриста». А дещо карикатурні герої, місцями нагадують персонажів фільму «Плаксій» Джона Вотерса.

Фільм отримав світове визнання, а касові збори сягають $395 млн (при бюджеті в $6 млн). Також, стрічка отримала декілька номінацій на премії «Золотий глобус», в тому числі за сценарій та головні чоловічу та жіночу ролі.

«Майкл» (Michael)

Дата виходу: 25 грудня 1996 року

Жанр: драма, фентезі, комедія

Режисер: Нора Ефрон

У головних ролях: Джон Траволта, Енді Макдавелл, Вільям Герт

Журналісти натикаються на дивовижну історію — в провінційному мотелі оселився янгол. Репортери відправляються дізнатись подробиці та познайомитись з незвичним персонажем.

Стрічка розгортається у декількох жанрах: від драматичної комедії до роуд-муві, та руйнує всі ваші очікування від образу янгола. Траволта втілює сварливого, занедбаного, подекуди хтивого та все ж харизматичного Майкла — янгола, що прийшов на Землю допомагати нужденним.

Сюжет, звичайно, сповнений певних кліше, однак все одно розповідає захоплюючу історію і дарує глядачу ще одну зворушливу комедію.