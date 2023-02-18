Графіки відключення світла в Україні 19 лютого: де та коли не буде електрики

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що завдяки зменшенню попиту утворився резерв потужності. Це дозволяє на більшості території України не проводити віялові відключення електроенергії.

Утім, у зв’язку з відновлювальними ремонтами можливі стабілізаційні відключення у Києві, а також Київській та Одеській областях. Проте ситуація може змінитися у разі аварій чи ворожих обстрілів інфраструктури.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 19 лютого

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 19 лютого

Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 19 лютого

У разі запровадження відключень ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 19 лютого

Детальну інформацію щодо відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 19 лютого

Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 19 лютого

У випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені стабілізаційні відключення. Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 19 лютого

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 19 лютого

У столиці можливі відключення світла за графіком у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. З 9:00 до 22:00 обмеження можуть застосувати в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 19 лютого

Відключення за графіками через ремонтні роботи можливі у частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 19 лютого

У випадку зміни ситуації з графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 19 лютого

На Львівщині не обмежуватимуть подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 19 лютого

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 19 лютого

В Одеській області діють стабілізаційні графіки відключень світла. Споживачі поділені на 6 груп. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 19 лютого

19 лютого у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 19 лютого

У разі застосування відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 19 лютого

18 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується. У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 19 лютого

У випадку застосування графіків відключенням світла ознайомитися з ними можна тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 19 лютого

Оновлений графік складається з 12 черг і діятиме з 13 до 19 лютого 2023 року. Ознайомитись з ним можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 19 лютого

Зберігається невелика ймовірність, що мережеві обмеження в північних громадах області призведуть до погодинних вимкнень.У разі їх застосування ознайомитись з графіком можна тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 19 лютого

У разі дефіциту електроенергії в області можуть запровадити стабілізаційні відключення. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 19 лютого

Розклад потенційних відключень світла можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 19 лютого

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

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