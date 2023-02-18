19 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 19 лютого

19 лютого в Україні відзначають День Державного герба. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада затвердила тризуб як Малий герб України, визначаючи його головним елементом великого Державного Герба України. Ним став золотий Тризуб на синьому щиті.

Затверджений проєкт герба розробила група українських геральдистів — Андрій Гречило, Олексій Кохан та Іван Турецький.

Вперше ж тризуб у якості герба затвердили ще під час Української революції у 1918 році. Тоді 25 лютого відповідне рішення ухвалила Мала Рада.

Яке релігійне свято 19 лютого

19 лютого православні за юліанським календарем вшановують пам’ять святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

Фотій двічі займав займав константинопольську кафедру у 858-867 та 877-888 роках.

З його діяльність пов’язана перша спроба хрещення Русі (так зване «Аскольдове хрещення») та початок християнізації Великої Моравії та Болгарії.

Також саме за перебування Фотія Константинопольським патріархом загострилися конфлікти з Папою Римкьим через догматичні та адміністративні суперечки (під чиєю церковною юрисдикцією мають перебувати навернені слов’янські народи). Результатом став перший розкол християнської церкви (так звана «Фотієва схизма» у 863-867 роках).

День ангела 19 лютого

Іменини (день ангела) в цей день святкують Іван, Максим, Марія, Марфа, Теофіл, Фотій, Христина, Юліан.

Які історичні події стались 19 лютого

1861 — оприлюднено «Маніфест про скасування кріпосного права» російського імператора Олександра ІІ (за новим стилем — 3 березня)

1878 — Томас Алва Едісон запатентував музичний програвач, відомий сьогодні під назвою «фонограф».